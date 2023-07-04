Площадь пожара на объекте составляет 2,3 тыс кв. м.

Во вторник, 4 июля 2023 года, в российском Великом Новгороде вспыхнул масштабный пожар. Там загорелась газотурбинная Лужская ТЭЦ.

Видео пожара публикуют в сети. В то же время российский пропагандистский ресурс "РИА Новости" пишет, что в МЧС сообщили о пожаре в "производственном здании". Отмечается, что по адресу возгорания на Лужском шоссе расположена ТЭЦ.

Площадь пожара на производственном объекте в Великом Новгороде составляет 2,3 тыс кв. м. Пострадавших нет.

В то же время издание Life.ru пишет, что незадолго до пожара местные слышали "громкий хлопок".

Пожары в России

3 июля в подмосковных Химках возник масштабный пожар – там пылал склад. Огонь охватил 400 квадратных метров складских помещений.

В июне во время мятежа ЧВК "Вагнер" в Воронеже горела нефтебаза. Пожар там тушили более 12 часов. Был уничтожен резервуар на 5000 кубометров с авиационным керосином на площади 800 квадратных метров.

20 июня в городе Волоколамск горело на предприятии по производству деревянных паллет. Пожар охватила площадь в 6 тысяч квадратных километров.

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