Могилы уничтоженных во время войны россиян "украсили" подростки, утверждают в российском Следственном комитете.

В городе Борзя Забайкальского края Российской Федерации повредили могилы россиян, ликвидированных во время войны в Украине.

К повреждению могил причастны пятеро подростков - их возраст от 15 до 17 лет, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю.

По его данным, после инцидента начато дело по ст. 243.4 Уголовного кодекса РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

Максимальное наказание за такое правонарушение - лишение свободы на срок до пяти лет. Стоит отметить, что уголовная ответственность в РФ грозит гражданам, которым уже есть 16 лет.

В сети уже показали фото, на которых сняты "украшенные" могилы оккупантов.

В частности, на снимках видно, что фото оккупантов измазаны краской, а венки - разбросаны.

Напомним, российские оккупанты осуществили полномасштабное вторжение в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Вооруженные силы Украины давали достойный отпор противнику.

В начале июня стало известно, что в России зафиксирован всплеск спроса на могилы - власти заказывали сотни захоронений в разных регионах.

На украинской земле по состоянию на 31 июля уже ликвидированы 40 830 захватчиков.

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