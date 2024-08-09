Их заметили на крыше гипермаркета "Лента".

В Белгородской области могли быть поражены ремонтная база российских войск и установка противовоздушной обороны.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Пепел". По их данным, около 02:00 под атакой более пяти беспилотных летательных аппаратов оказась ремонтная база в городе Новый Оскол. Пожар в ангаре не могли потушить до самого утра. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял о пожаре в ангаре на территории одного из предприятий. Журналисты уточняют, что именно там и находилась российская база.

Также в сети пишут о возможном попадании в установку противовоздушной обороны в Яковлевском городском округе. После ракетного обстрела в поле в районе села Шопино заметили дым - именно оттуда вчера фиксировали пуски российских ракет.

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Кроме того, Telegram-канал "Аполитика?" сообщает, что в Белгороде на крыше гипермаркета "Лента" устанавливают антидроновые сетки.

Обострение на российской границе

Напомним, 6 августа россияне заявили о наступлении украиснкой армии на территорию Курской области. В Украине не подтверждали проведение подобной операции.

Судя по сообщениям в сети, войска значительно продвинулись вглубь российской территории. Минобороны РФ заявило о переброске сил в этот район.

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