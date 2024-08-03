Детонация на аэродроме "Морозовск" была очень мощная.

Беспилотники Службы безопасности Украины на отлично зачистили аэродром от средств противовоздушной обороны, авиации и управляемых авиационных бомб в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники. В частности, сегодня ночью беспилотники СБУ посетили аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ.

Источники отмечают, что там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с управляемыми авиационными бомбами, которыми россияне сравнивают с землей украинские города. Кроме того, спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.

Видео дня

"Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей "бавовны". Местная российская власть пытается скрыть прилет по военному объекту и сообщает, что горят только какие-то складские помещения", - отметили источники.

Кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорания на территории нефтебазы, а также о работе систем ПВО.

Удар по российскому аэродрому

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Информация о поражении ПВО и авиационной техники уточнялась.

Недавно стало известно, что Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. В июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: