Беспилотники Службы безопасности Украины на отлично зачистили аэродром от средств противовоздушной обороны, авиации и управляемых авиационных бомб в Ростовской области Российской Федерации.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники. В частности, сегодня ночью беспилотники СБУ посетили аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ.
Источники отмечают, что там размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с управляемыми авиационными бомбами, которыми россияне сравнивают с землей украинские города. Кроме того, спецоперация проводилась совместно с ГУР и Силами обороны.
"Украинские беспилотники отработали на отлично, попав в склад авиационных боеприпасов. Детонация была такая, что местным жителям не хватило запаса ругани, чтобы описать свои впечатления от масштаба взрывов и расцветшей "бавовны". Местная российская власть пытается скрыть прилет по военному объекту и сообщает, что горят только какие-то складские помещения", - отметили источники.
Кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области. Россияне в соцсетях сообщали о серии взрывов и возгорания на территории нефтебазы, а также о работе систем ПВО.
Удар по российскому аэродрому
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области РФ. Информация о поражении ПВО и авиационной техники уточнялась.
Недавно стало известно, что Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. В июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.