Российское военное командование в панике перебрасывает силы в зону ведения боевых действий в Курской области.

Об этом пишет корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Он сделал в микроблоге X репост кадров поражения российской колонны под Рыльском.

"Много грузовиков. Десятки трупов, все еще дымящихся. Украинский источник в разведке, с которым я разговаривал вчера, сказал мне, что россияне "запаниковали" и перебрасывают силы в районы, контролируемые украинской огневой мощью", - добавил журналист. Видео дня

Удар по колонне под Рыльском

Напомним, ночью стало известно о возможном поражении большой российской колонны в Курской области. В сети публиковали кадры пожара на дороге.

Уже утром появилось видео этой же колонны - можно увидеть большое количество российских военных грузовиков с телами. Аналитики считают, что в результате этой атаки армия РФ могла потерять до 490 своих солдат.

Тем временем российские пропагандистские ресурсы публикуют видео переброски резервов в Курскую область. Российское командование перебрасывает на это направление танки, автотехнику, РСЗО и артиллерию.

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