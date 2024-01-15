Власти боятся, что в обществе вырастут антипутинские настроения.

Российские власти намерены ввести ряд новых ограничений по доступу к публичной информации, чтобы скрыть настоящие потери своей армии в Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на собственные источники. По их данным, Пенсионному фонду срочно поручили засекретить данные о денежных выплатах участникам войны в Украине и их семьям.

Так, региональные филиалы Пенсионного фонда в Курской, Брянской и Белгородской областях уже получили письма с указанием перестать загружать в "Единую государственную информационную систему социального обеспечения" информацию о назначении финансовой поддержки и социальных мероприятий участникам так называемой СВО и их семьям.

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Тем временем оккупационным администрациям на захваченных оккупантами территориях приказали ограничить списки лиц, имеющих доступ к информации о пребывании личного состава армии РФ в Украине.

В Нацсопротивлении отмечают, что к таким мерам российские власти прибегают из-за приближения президентских выборов - они боятся, что правдивые цифры приведут к росту антипутинских настроений.

Потери России в Украине: последние цифры

По данным украинского Генерального штаба, с начала полномасштабного нападения РФ российская захватническая армия уже потеряла 370 тысяч 840 своих солдат.

Летом The New York Times писала, что Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в цифру в 300 тысяч - около 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых.

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