В частности, поражены два склада боеприпасов войск РФ.

Авиация Сил обороны за 14 января нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов россиян.

Кроме того, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Тем временем, российские войска нанесли три ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам:

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине по состоянию на сегодняшнее утро достигли 370 тысяч человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 840 российских захватчиков.

Также Россия потеряла: танков - 6075, боевых бронированных машин - 11302, артиллерийских систем - 8747, средств ПВО - 648, БПЛА оперативно-тактического уровня - 6861.

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