Его могут назначить главой администрации президента РФ.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может в скором времени занять пост главы администрации президента РФ. В то же время не исключается, что Рогозин может стать помощником Путина. В этом случае его также могут сделать кремлевским куратором по Донбассу.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Путин давно любит Рогозина и даже готов ему дать вице-премьерскую должность.

Что известно про Дмитрия Рогозина

Карьера Рогозина в политике началась еще в 1980-х годах. До распада СССР он работал в международных представительствах, а после - дважды был депутатом Госдумы. В 2008 году Рогозин стал представителя России при НАТО, а также работал в правительстве. С 2018 года Путин назначил его главой "Роскосмоса".

Рогозин неоднократно "отличался" своими "патриотическими" выражениями из-за чего, по данным СМИ, и нравится главе Кремля. Так, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, он неоднократно угрожал ядерным оружием.

Напомним, ранее Рогозин разразился ядерными угрозами в адрес НАТО.

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