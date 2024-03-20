Оккупант ушел на фронт якобы добровольно, но не ожидал таких реалий войны.

В Украине ликвидировали оккупанта-добровольца Александра Куценко. Он решил подзаработать на убийствах украинцев, но нашел здесь свою смерть.

Об истории "героя сво" рассказал один из Z-пабликов. Отмечается, что Куценко присоединился в ряды оккупантов осенью 22 года. Впрочем, ему позволили несколько раз пострелять в тренировочном лагере, вручили пулемет и автомат, а затем отправили на фронт.

"Бросили их под Макеевку. Позвонил домой, выл. Когда перестал выть, сказал: "За них танки и арта, за нас ничего". Связи нет. Эвакуации нет. В первый день от его роты осталось 14 человек из 100", - говорится в сообщении.

Затем оккупанты начали отходить вплоть до границы с Воронежской областью РФ. В части их "встретили как героев". Оккупант приехал в отпуск с полностью седой головой и заливался алкоголем. Затем его снова бросили на фронт.

"Из тех 14 остался один. Он рассказал, что Саня умер быстро. Осколок в голову", - отмечает канал.

Потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 17 марта составляют уже 430 тысяч 740 человек, сообщает Генштаб.

Кроме того, было уничтожено кучу вражеской техники, в частности: танков - 6790 (+11 единиц); боевых бронированных машин - 12997 (+24); артиллерийских систем - 10634 (+28) и многое другое.

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