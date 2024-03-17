Также уничтожено 11 танков, 24 ББМ и 28 артсистем.

За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 17 марта составляют уже 430 тысяч 740 человек, сообщает Генштаб.

Кроме того, было уничтожено большое количество вражеской техники, в частности:

танков - 6790 (+11 единиц);

боевых бронированных машин - 12997 (+24);

артиллерийских систем - 10634 (+28);

средств ПВО - 720 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8272 (+4);

автомобильной техники и автоцистерн - 14073 (+49);

специальной техники - 1723 (+1).

Также российская армия потеряла 1017 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей и катеров, 1 подводную лодку, 1922 крылатые ракеты.

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Ситуация на фронте

На линии фронта за сутки произошло 58 боевых столкновений, причем половина из них - 28 атак - отбиты на Новопавловском направлении. Кроме того, горячим остается Авдеевское направление, где украинские защитники за сутки отбили 11 атак врага.

В то же время украинская авиация в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава и одному средству противовоздушной обороны противника.

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