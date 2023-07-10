Пономарев отметил, что Ржицкий отвечает за бомбардировку Винницы, когда погибли мирные люди.

Убийство заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, которого застрелили в России, стало результатом расследовательных мероприятий в отношении российских военных преступников. Такое мнение высказал экс-депутат Дерджумы РФ Илья Пономарев.

"Это первая ласточка. Действительно, составлен целый список людей из числа военных, участвовавших в совершении военных преступлений. Ржицкий отвечает за одно из первых громких преступлений, которое было еще весной прошлого года – бомбардировку Винницы. Погибли мирные граждане, маленький ребенок, мама погибла... Вся Украина тогда скорбила по погибшим, и вот были люди, которые сказали, что они отомстят, и они отомстили", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам бывшего депутата Госдумы, существует список военных преступников. Большинство фамилий в нем малоизвестны. Пономарев отметил, что была проведена соответствующая работа по установлению их персональных данных, адресов и тому подобное.

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"И, соответственно, неизвестные патриоты берут в отработку и занимаются тем, что восстанавливают справедливость", – добавил он, отметив, что речь идет о тысячах фамилий.

Ликвидация Ржицкого: что известно

10 июля в российском Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Его убили возле спорткомплекса "Олимп", когда тот пошел на пробежку. По данным СМИ, он – один из причастных к ракетному удару по Виннице, который унес жизни 28 человек.

Сообщается, что зацепок у правоохранителей нет, а киллер давно следил за Ржицким. Убийство было тщательно спланировано, к тому же, исполнитель специально выбрал место, где нет камер видеонаблюдения.

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