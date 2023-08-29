Сообщается, что Пригожина похоронили рядом с его отцом.

В сети появились видео и фото могилы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Первые кадры с места захоронения военного преступника опубликовал пропагандистский российский Telegram-канал Shot.

"Несколько часов назад там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина похоронили рядом с его отцом", - говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что похороны Пригожина прошли в закрытом формате 29 августа в Санкт-Петербурге. При этом в его пресс-службе отметили, что все желающие с ним проститься могут посетить Пороховское кладбище. В окружении погибшего Пригожина заявили, что его похороны провели в таком формате по желанию его родственников.

Смерть Пригожина - последние новости

Как писал УНИАН, на похороны Евгения Пригожина не приехала российская элита. По данным FlightRadar, в Петербург прилетело лишь три частных борта: два из Москвы и один из Мурманского города Котлас.

Также сообщалось, что Путин тайно наградил Пригожина как чиновника Кремля. Якобы главарь ЧВК "Вагнер" открыто носил звезду Героя России, а во время обыска после мятежа у него якобы нашли более десятка госнаград. Официально Кремль лишь трижды представлял "повара Путина" к награде.

Вас также могут заинтересовать новости: