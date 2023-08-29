Режим Путина хочет стереть память о главаре "вагнеровцев", считает Яковенко.

Похороны главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина состоялись в закрытом формате в российском Санкт-Петербурге. Они прошли "по-тихому", поскольку путинский режим хочет стереть всю память о нем.

"Основная задача секретности заключается в том, чтобы не допустить трансляции ... Потому что главная задача сегодня режима – это стереть память о Пригожине. В течение полутора лет, раздувая и создаввя миф о "великом полководце-патриоте" Пригожине и о его "чудо-богатырях", это действительно зашло в головы какой-то части россиян", – объяснил свою точку зрения в эфире телеканала FREEДОМ российский социолог и журналист Игорь Яковенко.

По его мнению, похороны Пригожина все же сопровождались взводами и залпами и соответствовали звезде "героя России", которая была у главаря "вагнеровцев". Однако все это сделали "по-тихому".

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"Приложены все усилия для того, чтобы никакая трансляция никуда не попала, для того, чтобы не разжигать и не поддерживать вот этот миф о "великом полководце Пригожине", чтобы не позволить сделать из Пригожина знамя для движения критически настроенных людей из числа турбопатриотов", – заметил Яковенко, добавив, что структуры ЧВК "Вагнер" больше не существует.

Смерть Пригожина

23 августа ряд СМИ сообщил, что в России разбился самолет, принадлежавший владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Впоследствии появилась информация, что он находился на борту. Пригожина официально объявили погибшим.

Раздавались разные версии случившегося. От того, что самолет сбили из С-300, до взрыва на борту. Некоторые считают, что Пригожина ликвидировал сам Путин, поскольку не простил ему июньского "похода на Москву".

В то же время в американском Институте изучения войны говорят, что российское Минобороны было заинтересовано в смерти Пригожина больше, чем Путин. При этом аналитики не исключают, что сейчас Путина умышленно оправдывают, говоря о его непричастности к падению самолета.

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