Предприятие занимается производством окиси этилена и гликолей.

Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом вспыхнул химзавод "Капролактам".

О пожаре сообщили местные СМИ.

Городские власти отметили, что"произошло возгорание цистерны". Впоследствии огонь перекинулся на другие объекты.

Железнодорожные цистерны с растворителем горят на станции Игумново. Площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

Завод занимается производством окиси этилена и гликолей.

Причины возгорания устанавливаются.

Как писал УНИАН, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

Ранее на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" раздался взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, что обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Вас также могут заинтересовать новости: