Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом вспыхнул химзавод "Капролактам".
О пожаре сообщили местные СМИ.
Городские власти отметили, что"произошло возгорание цистерны". Впоследствии огонь перекинулся на другие объекты.
Железнодорожные цистерны с растворителем горят на станции Игумново. Площадь пожара составляет около 2000 кв. м.
Завод занимается производством окиси этилена и гликолей.
Причины возгорания устанавливаются.
Как писал УНИАН, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.
Ранее на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" раздался взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, что обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.