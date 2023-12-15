Российские чиновники находились в автомобиле, который наехал на мину вблизи границы с Украиной.

В Белгородской области РФ подорвался автомобиль с чиновниками. Машина наехала на российскую мину.

Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, это произошло в Краснояружском районе Белгородской области РФ – у границы с Украиной.

Отмечается, что в результате взрыва замглавы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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"У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы. Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости. Просто повезло. Чья мина – в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование", – добавил Андрющенко.

Подрывы оккупантов на своих же минах

В Украине "ликвидировался" заместитель командующего 14 армейского корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Вероятно, он подорвался на российской мине вдали от фронта.

В начале ноября бойцы 15 мобильного пограничного отряда "стальная граница" показали, как оккупантов на фронте настигла карма. После неудачного штурма украинских позиций на Купянском направлении два российских танка Т-72 возвращались на исходный рубеж и подорвались на своих же минах.

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