На месте взрыва якобы нашли воронку диаметром 1,3 метра.

Во временно оккупированном Бердянске подорвался военный "Урал" армии РФ.

Как сообщает "Астра", инцидент произошел 6 декабря рано утром в районе Вечного огня на Западном проспекте. Оккупанты убеждают, что в машине находился только 36-летний водитель, младший сержант Равшан к. в результате у автомобиля повреждено лобовое стекло. Пострадавших нет.

"Во время осмотра места происшествия силовики обнаружили воронку диаметром 1,3 метра, и изъяли обломки, а также фрагменты батарейки и пластика, найденные на месте взрыва", - отмечает канал.

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Накануне местные СМИ сообщали о перекрытии дороги в районе Вечного огня "в связи с проведением следственно-оперативных мероприятий".

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Напомним, недавно российский офицер расстрелял подчиненного в Бердянске. По словам оккупантов-очевидцев, командир выпустил по меньшей мере четыре пуль.

Свидетелями расстрела стали по меньшей мере двое оккупантов из 104-ого десантно-штурмового полка 76-й псковской дивизии. Причиной стало то, что подчиненный якобы оскорбил офицера.

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