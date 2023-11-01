На Купянском направлении два вражеских танка пошли"за русским кораблем".

На Купянском направлении были уничтожены два вражеских танка Т-72 . После очередного неудачного штурма украинских позиций две боевые машины возвращались на исходный рубеж и подорвались на своих же минах.

"Один из них сразу же взорвался, а второй лишь разулся повредив гусеницу", - сообщили бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" в Facebook.

При этом отмечают, что к поврежденному танку срочно вылетели два дрона-камикадзе 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" и "провели взрывное техническое обслуживание". Отмечается, что теперь оба танка восстановлению не подлежат.

Пограничники показали как с помощью дрона "добили" подорвавшийся танк.

Потери России в Украине по состоянию на 1 ноября - последние новости

Сегодня, 1 ноября, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки уничтожено 65 российских танков, бронированных машин и артсистем.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 680 российских оккупантов и десятки единиц их техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 301 490 своих военных.

Также украинские защитники ликвидировали: две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 28 беспилотников оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн и специальной техники.

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