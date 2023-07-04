Российское командование срочно перебрасывает резервы под Бахмут, утверждает террорист.

ВСУ возобновили активное наступление в районе Великой Новоселки и продвигаются к северу от Бахмута. Оккупанты срочно перебрасывают на фронт резервы. Об этом сообщил бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков.

"По всей видимости, противник возобновил наступление на Времевском выступе (район к югу от Великой Новоселки Донецкой области – УНИАН), сообщают о тяжелых боях", – написал он.

Также осужденный Гаагским трибуналом военный преступник пожаловался, что к нему поступает "тревожная информация" о боях из района севернее Бахмута. По словам Гиркина, там против наступающих Сил обороны Украины действуют "недоукомплектованные части 3-го армейского корпуса".

Видео дня

"У противника в том районе имеется продвижение, насколько глубокое – сказать не могу, информации мало. Но туда срочно пошли резервы", – написал террорист в своем Телеграм.

Отметим, что заявление Гиркина может быть сознательной дезинформацией и попыткой ввести в заблуждение касательно действий российского командования и в целом ситуации по "ту сторону фронта"!

Ситуация на фронте – последние новости

В утренних сводках Генштаб ВСУ традиционно не сообщает о наступательных действиях украинской армии, упоминая лишь места оборонительных боев, где атакует агрессор. В то же время независимые аналитики говорят, что украинские силы имеют некоторое продвижение как в районе Бахмута, так и в Запорожской области.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на данном этапе боевых действий основной задачей украинской армии является максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего и боеприпасов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Причем последние дни были особенно урожайными в этом плане.

Вас также могут заинтересовать новости: