Сейчас война на уничтожение "равна войне за километры", отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил об успехах Сил обороны Украины по уничтожению российского военного потенциала в предыдущие дни.

Об этом говорится в Twitter Данилова. "СОУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один - максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние дни особенно урожайные", - отметил Данилов.

По его словам, сейчас война на уничтожение "равна войне за километры". "Больше уничтожено - больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", - добавил секретарь СНБО.

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Согласно сообщениям Министерства обороны Украины, Силы обороны продолжают продвигаться на разных направлениях фронта.

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил то, что украинские воины пошли в контрнаступление.

По официальным данным, в течение всего двух недель с начала июня на Бердянском и Мелитопольском направлениях наши защитники освободили восемь населенных пунктов. Позже сообщалось о деоккупации и других территорий, в частности, в Запорожской и Донецкой областях.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предполагает, что Украина имеет шанс прорвать российские позиции и добраться и до оккупированного Крыма до конца лета, если получит необходимую поддержку западных стран.

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан также обратил внимание, что не так важно сейчас говорить о километрах, на которые продвигаются украинские защитники, а о том, насколько важные и удобные позиции им удалось отвоевать.

Он отметил, что с господствующих высот украинские военные начинают контролировать гораздо больше пространства с помощью артиллерии. К примеру, с высоты украинские защитники могут контролировать вход и выход из Бахмута Донецкой области, а значит - целый город.

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