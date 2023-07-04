Противник пытался двигаться вперед, в частности, на Лиманском направлении.

На фронте в Украине произошло за минувшие сутки более 40 боевых столкновений, российские оккупанты были сосредоточены на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке во вторник, 4 июля. Отмечается, что на указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили 9 атак в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары и шел в наступление. При этом наши защитники успешно отразили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку Веселого Донецкой области.

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На Марьинском направлении, под вражескими авиаударами и огнем артиллерии, наши защитники отразили 15 атак противника в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

По официальным данным Министерства обороны Украины, в течение двух недель с начала июня на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов. Позже сообщалось о деоккупации и других населенных пунктов, в частности, в Запорожской и Донецкой областях.

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил то, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предполагает, что Украина имеет шанс прорвать российские позиции и добраться и до оккупированного Крыма до конца лета, если получит необходимую поддержку Запада.

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