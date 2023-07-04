Украинское контрнаступление идет уже около месяца и показывает определенные успехи, хотя темпы продвижения медленные.

Хотя контрнаступление идет медленнее, чем многие ожидали, стратегическая инициатива по-прежнему принадлежит украинцам. Об этом в интервью британскому Sky News рассказал военный эксперт, бывший офицер разведки и службы безопасности британской армии Филипп Ингрэм.

По его словам, украинские войска, вероятно, смогли продвинуться на километр в районе Бахмута. Ингрэм отмечает, что один километр может показаться незначительным результатом, но "Группе Вагнера" потребовались многие месяцы, чтобы пройти семь километров.

"Это все еще ранняя фаза, инициативой владеют украинцы. Процесс идет, но медленнее, чем ожидалось", — сказал эксперт.

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Ингрэм подчеркнул, что у россиян было девять месяцев, чтобы построить сложные, взаимосвязанные уровни обороны с минами и противотанковыми рвами.

Ситуация на фронте – последние новости

Независимые аналитики подтвердили, что в течение последних суток ВСУ смогли продвинуться на нескольких участках фронта. Объективные данные фото и видеофиксации подтверждают территориальные успехи украинской армии в районе Бахмута на Донбассе и возле Орехова на Запорожье.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинским бойцам удалось ликвидировать еще почти 800 российских оккупантов. Что не менее важно, за сутки уничтожены более 30 единиц артиллерии. Именно этот вид вооружений ВСУ активно выбивают в течение двух последних месяцев.

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