Аналитики отметили, что украинские военные продолжают отвоевывать земли у оккупантов.

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта и продвинулись.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Как отмечается в отчете, ВСУ вели контрнаступательные действия на Лиманском направлении.Также украинские силы продолжают контрнаступление в районе Бахмута, западном приграничье Донецкой и Запорожской областей и западе Запорожской области.

ВСУ отбили 9 кв км территории на востоке Украины, а кадры с геолокацией показывают, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Бахмута. Также, по некоторым данным ВСУ добились успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области.

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Кроме того, российские и украинские войска продолжали бои в районе Бахмута. ВСУ вели наступление к юго-западу от Бахмута, в частности между Курдюмовкой и Клищиевкой. На геолокационных кадрах боевых действий, видно, что украинские силы продвинулись к лесной опушке к западу от Клищиевки. ВСУ наносили наземные удары в районе Клищиевки, Курдюмовки и Озаряновки, где им противостояли части 4-й бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Также идут бои на линии Святово-Кременная и южнее Кременной. Как говорится в отчете Института, глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченский спецназ "Ахмат" продолжает действовать в районе Кременной. Также, по данным российских военкоров, в районе Кременной действуют подразделения 228-го гвардейского мотострелкового полка (90-я гвардейская танковая дивизия, Центральный военный округ), а в районе Белогоровки действует 85-я бригада 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Контрнаступление ВСУ

ВСУ сейчас ведут масштабное контрнаступление с целью освобождения украинских земель от оккупантов. Минобороны и военные эксперты констатируют успешность наступательных действий украинских военных.

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