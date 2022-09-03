Больше других за присоединение регионов к РФ выступают люди старше 40 лет.

В России 45% опрошенных граждан считают, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины должны присоединиться к РФ.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Также 21% россиян придерживаются мнения, что Херсонская и Запорожская области должны стать независимыми государствами, 14% - что они должны остаться частью Украины.

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При этом больше других за присоединение регионов к России выступают люди старше 40 лет.

Также 54% опрошенных одобряют планы проведения так называемых "референдумов" на этих территориях, 27% относятся к ним безразлично и лишь 11% выступают против.

Большинство (69%) россиян поддержали бы принятие регионов в состав РФ по результатам таких голосований. За то, чтобы воздержаться от принятия областей в состав Российской Федерации после "референдумов", высказались 20% респондентов.

Как сообщал УНИАН, подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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