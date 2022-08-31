По данным США, их могут провести уже в ближайшие недели.

Подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, пишет CNN.

"Кириенко отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России, что будет незаконным в случае осуществления", - сказал он.

Відео дня:

Кириенко попал под санкции США в марте 2021 года и в феврале 2022 года, после признания РФ "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели.

"В рамках фиктивных референдумов Россия, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к России", - отметил Патель.

Также он назвал российские заявления о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, ложными.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики спешат провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы провести там мобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: