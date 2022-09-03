Российские оккупанты в Херсонской области ходят по домам с анкетами и предлагают местным получить паспорт РФ.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
"В пгт Большая Лепетиха Каховского района военные РФ ходят по домам и предлагают жителям заполнять анкеты на получение паспорта РФ", — написал он.
Глава ОВА добавил, что российские оккупанты практически уничтожили Нововоронцовскую громаду.
"Обстрелы продолжаются круглосуточно, в громаде много разрушенных и поврежденных частных домов и объектов инфраструктуры. Также люди вынуждены жить без воды и света, потому что из-за боевых действий отремонтировать поврежденные сети нет возможности", — заявил Янушевич.
По его словам, в самом поселке Нововоронцовка из более шести тысяч жителей осталось около 400 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что все попытки России паспортизировать оккупированные территории проваливаются.