Диктатор внезапно заявил, что Россия никогда не отказывалась говорить о мире в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о переговоры с Украиной.

Во время выступления на саммите G20 российский президент заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной".

"Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. Более того, был подписан указ (декрет) главы государства, который запрещает вести с Россией такие переговоры", - заявил диктатор, выступая по видеосвязи.

Кроме того, он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

Переговоры с Россией - детали

Ранее СМИ сообщали, что представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В Государственном департаменте США заявили, что не знают о ведении разговоров с Украиной по любым мирным переговорам с Россией и подчеркнули, что любые переговоры - это дело Украины.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы выходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

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