Команды были из Омска, Новосибирска и временно оккупированного Севастополя.

В Новосибирске 14 мая прошел первый в России конкурс оформления мест захоронения. Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многого другого. Жюри конкурса оценивали как технологию, так и дизайн. В конкурсе выиграла команда из Омска - им подарили 20 тысяч рублей.

Об этом сообщает ngs.ru.

"У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятия места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке. У ребят стоит задача при минимальных материалах, потому что не все могут позволить что-то очень дорогое, сделать что-то необычное", - говорит участница жюри Ирина Долженко.

Севастополь представляла команда "Дело чести" во главе с капитаном Татьяной Федотовой.

"Впечатление потрясающие. Такие конкурсы — это правильно. Нужно показывать людям, что захоронения нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске. Люди в связи с возрастом, например, не могут убрать место захоронения, и мы им помогаем. Сейчас это очень популярно. Правильно, что организаторы дали конкурс на всеобщее видение", - сказала Федотова.

Победителями стала команда Натальи Путилиной из Омского Парка Памяти.

"Мы абсолютно не готовы были. В последний момент решили участвовать. Придумывали на ходу. Мы постарались сделать именно так, как оно вживую. Мы использовали те технологии и материалы, которые дольше всех будут сохранять могилу в первоначальном виде", - рассказала женщина.

Путилина сделала концепцию места захоронения, по которой люди могут раз в год сажать однолетние цветы.

"Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги", - говорит Путилина.

В прошлом году в рамках этого форума прошли соревнования по скоростной копке могил.