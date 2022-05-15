Храбрость ВСУ, стойкость украинцев и западная помощь приведут РФ к поражению.

Высокопоставленные чиновники НАТО уверены, что Украина может добиться победы над Россией. Поражение РФ будет достигнуто благодаря храбрости украинской армии и народа, а также западной помощи.

Таким мнением поделились генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и его заместитель Мирча Джоане во время пресс-конференции в Берлине.

Как передает Associated Press, на недавнем выступлении по видеосвязи генсек НАТО заявил: "Украина может выиграть эту войну".

Свое мнение Столтенберг обосновал следующим комментарием: "Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают из окрестностей Харькова. Их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей".

Аналогичной точки зрения придерживается Мирча Джоане. Он утверждает, что вторжение России теряет обороты и намекает, что инициатива переходит к ВСУ.

"Жестокое вторжение [со стороны] России теряет обороты. Мы знаем, что благодаря храбрости украинского народа и армии, а также с нашей помощью, Украина может выиграть эту войну", — заявил Джоане.

Напомним, президент Владимир Зеленский тоже недавно заявил, что Украина победит, если ее будет поддерживать мир. По словам главы государства, дня нас победа — это "вернуть свое".

А генерал армии США Уэсли Кларк считает, что можно избежать затяжной войны с Россией. Однако Украина нуждается в современном вооружении — самолетах, вертолетах, артиллерии, РСЗО и мобильных средствах защиты. Тогда защитники государства сумеют разрезать армию врага и победить.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: