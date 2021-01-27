Надпись «письку сосите» выполнена белым цветом - поэтому ее не видно в оригинальном документе, однако она выделяется при копировании текста.

Судья Арбитражного суда Москвы Е.С. Игнатова оставляла в отказных решениях скрытые послания с неоднозначным смыслом.

Внимание на это обратил анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Надпись «письку сосите» выполнена белым цветом - поэтому ее не видно в оригинальном документе, однако она выделяется при копировании текста.

Само определение касается банкротства ООО «Урбан Групп» - строительной компании из Подмосковья. Ее признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности. Судья Игнатова оставила просьбу Белова без движения, так как он, по мнению суда, не предоставил необходимые документы.

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Журналист МБХ Медиа Александр Скрыльников также обратил внимание на то, что это - не единственное решение судьи Игнатовой, которое оканчивается строчкой «письку сосите». По соответствующему запросу в электронной картотеке суда находится шесть других документов.

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Автор: УНИАН