По словам Пионтковского, разрушительные процессы в Кремле начнутся после освобождения Херсона.

Российский диктатор Путин потеряет власть после деоккупации Вооруженными силами Украины Херсона. Его преемники будут такими же мерзавцами, как и он, однако пойдут на серьезные уступки.

Такой прогноз озвучил российский публицист Андрей Пионтковкий 24 каналу.

На смену Путину, считает публицист, придут те же мерзавцы, которые окружают его в бункере, "потому что там неоткуда взяться нормальным людям". При этом он подчеркнул, что они будут вынуждены считаться с военными реалиями, поскольку ВСУ могут пойти дальше "линии 24 февраля".

"Потому им придется идти на серьезные уступки. Но эти уступки - не просто перечеркивание политики последних 4 месяцев войны, это будет перечеркивание политики последних 20-25 лет имперской политики России", - заявил Пионтковский.

Процесс "перечеркивания" приведет к тому, что РФ на десятилетие лишится агрессивной политики, добавляет он. По прогнозу эксперта, Россия будет думать не о том, как собраться с силами и отомстить, а совсем о другом.

"Я вас уверяю, что в период между взятием Херсона и выходом победной украинской армии на линию 23 февраля вы увидите много процессов в России, которые вам понравятся ", - подытожил он.

Ранее Пионтковский подчеркнул, что именно освобождение Херсона приведет к разрушению режима Путина.