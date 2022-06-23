По словам Жирохова, Херсон - не главная цель контрнаступления на юге Украины.

Главной целью будущего контрнаступления ВСУ на юге Украины будет не Херсон, а Новая Каховка, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Об он сказал "Апострофу", уточнив, что возможный штурм Херсона приведет к огромному числу жертв среди населения из-за уличных боев.

По его словам, о ситуации на Херсонщине следует говорить осторожно - на некоторых направлениях там оккупанты отходят без боя, понимая, что у них плохие позиции.

"Там есть ситуация непонятная на некоторых локальных направлениях. Но я считаю, что основной целью возможного контрнаступления - я повторяю, что сейчас мы видим не контрнаступление, а пока подготовительные моменты... Основной удар и контрнаступление будет не на Херсон, а на Новую Каховку. Скажем так, это реальнее, чем ввязаться в уличные бои в Херсоне, это будет с огромными жертвами. А Новая Каховка в стратегическом и тактическом плане более выгодна для контрнаступления", - пояснил Жирохов.

Эксперт добавил, что командование ВСУ пытается сделать все для избежания жертв среди бойцов.

"Прямой штурм Херсона будет очень кровавым, это неприемлемо для нас. Поэтому все эти моменты будут направлены на то, чтобы россияне сами сдали Херсон, понимая, что они находятся в каком-то окружении или полуокружении", - подчеркнул он.

Что известно о будущем освобождении Херсона

Экс-нардепы Игорь Мосийчук и Виталий Куприй отдельно друг от друга заявили вечером, 22 июня, о якобы занятии украинскими военными четырех улиц Херсона.

Политики ссылались на свои "источники".

В свою очередь, советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя распространенную экс-нардепами информацию, заявил, что Банковая ее "ни подтверждает, ни опровергает".

Согласно сводке Генштаба, оккупанты усиливают оборонительные позиции в южном регионе и в ближайшее время попытаются начать штурм, чтобы выйти на админграницу Херсонской области.

В Минобороны заявили, что слухами о занятии ВСУ отдельных улиц Херсона или переброске оружия на отдельные направления политики лишь вредят Вооруженным силам.