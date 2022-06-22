Пионтковский убежден в успехе ВСУ, который спровоцирует необратимые процессы в Кремле.

Будущее освобождение украинской армией временно оккупированного Херсона вызовет шок как у россиян, так и в путинском бункере. После этого автоматически начнется разрушение режима.

Такой прогноз озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире Радио НВ.

По словам эксперта, на Западе наконец выработалась единая позиция и уже никто не намерен принуждать Украину к политическим уступкам ради мира.

"Это уже ранее озвучивалось Зеленским - никаких переговоров не будет до тех пор, пока российская армия не отступит на линию 23 февраля. Это - красная линия, без выполнения которой никто с Россией разговаривать не будет, а наоборот, Запад будет прилагать максимальные усилия в снабжении, обучении украинской армии, чтобы она могла силой вытолкнуть Россию за эту линию", - подчеркнул Пионтковский.

Публицист убежден, что именно отвод оккупационных войск на позиции до 24 февраля сделает возможным дипломатический путь полного восстановления территориальной целостности Украины. При этом, подчеркнул он, Киев не намерен отказываться от Крыма и ОРДЛО. Россия же, по прогнозу эксперта, будет идти к провалу на фоне поставок Украине западного оружия и контрнаступления ВСУ.

"Уверяю, освобождение Херсона уже вызовет шок и у российского глубинного народа, погруженного в телепропаганду, и в самом путинском бункере. И в России начнутся очень бурные политические процессы. Вот эта красная линия - отвод российских войск на состояние 23 февраля, которого Запад будет добиваться всеми силами и никуда от него не отступит, - эта линия не совместима с политической жизнью Путина. Для него это - катастрофа. Я думаю, даже и с физической жизнью Путина эта линия несовместима", - заявил Пионтковский.

Он прогнозирует, что более предметно об этом можно будет говорить примерно через два месяца, когда украинские войска освоят современное вооружение.

Ранее нардеп-"киборг" Роман Костенко объяснил, что украинским военнослужащим крайне тяжело наступать и изгонять российских оккупантов из Херсона из-за массированного использования ими артиллерии.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов оптимистично оценивает шансы ВСУ освободить Херсон до конца лета.