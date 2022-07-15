РФ собиралась купить беспилотники у Ирана, но ей отказали.

То, что Россия обратилась за военной помощью к Ирану в надежде купить у них беспилотники для использования на войне против Украины, многое говорит о нынешней плачевной ситуации в Москве.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал

"Понимаете, до чего докатилась Россия? Мало того, что она – придаток Китая, так теперь в своих технологиях зависит от Ирана", – отметил он.

По словам Пионтковского, получив отказ от Ирана, Путин получил "очередную международную пощечину", что в последнее время это стало для него привычным делом: "Тогда Песков (пресс-секретарь Путина) был вынужден объявить, что "а мы и не собирались".

Напомним, на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Иран заявил о том, что не продавал России беспилотники для войны против украинцев. В Министерстве иностранных дел Ирана заверили, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

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