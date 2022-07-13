Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Иран заявил о том, что не продавал России беспилотники для войны против украинцев.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана.

Ведомство Хосейна Амира Абдоллахияна заверило, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

Комментируя заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Иран готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил он.

По его словам, позиция Тегерана по войне РФ против Украины "абсолютно ясна и неоднократно заявлялась официально".

Ситуация с дронами:

12 июля 2022 года советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что у Белого дома есть информация о том, что Иран может поставить России ударные беспилотники.

"Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА, а начальная тренировка запланирована уже на начало июля. Неясно, поставил ли Иран уже какие-либо из этих БПЛА в Россию", - сказал он.

Информация, которую Салливан сообщил журналистам была основана на рассекреченных разведданных.

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