Скабеева утверждает, что "гей-атаку" лично организовал Джо Байден.

Главная российская пропагандистка, ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева распространила новый фейк, который по своей абсурдности переплюнул историю про якобы «распятого мальчика» в Славянске.

Так, в прямом эфире она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы по приказу президента США Джо Байдена отправил на Донбасс «колонны украинских гомосексуалистов».

«Гей-парады врываются на восток Украины и это не шутка, и не какая-то сенсация с нашей, как вы могли подумать, стороны. Американский совет по деоккупации, все очень серьезно, посоветовал Зеленскому провести гей-парад на Донбассе. Там же на Донбассе больше нет проблем никаких? Совет лично дал Байден. Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие. Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака, или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет. На Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов. Неясным остается один момент. Каким местом вперед пойдут все эти ЛГБТ-активисты. Скоро увидим», - заявила она.

Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!



Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX — KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021

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Автор: Денис Прядко