По версии предателя, эти удары якобы будут направлены на базы, расположенные в Польше.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо выдал, что Украина хочет бомбить Польшу.

По сумасшедшим версиям предателя, украинцы якобы готовятся к ударам по базам в Польше. Вместе с тем, он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они перерабатывают дальнобойные ракеты, которые натовцы дали, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", - заявил коллаборант.

Российские угрозы в отношении Польши

Несмотря на байки оккупантов, Россия сама чаще всего публично угрожает Польше. Весной опальный Дмитрий Медведев призвал в Twitter "истреблять" поляков, "как крыс". Поляки сразу ответили Медведеву, чтобы тот не злоупотреблял спиртными напитками, намекнув при этом на ограниченный интеллект российского политика.

С начала полномасштабной войны роспропаганда заявляла, что Варшава якобы готовится напасть на Украину, чтобы оккупировать часть ее территорий. 21 июня Путин на Совбезе РФ заявил, что Польша якобы хочет вмешаться в войну, ввести на территорию Украины своих солдат и захватить ее.

Кроме того, он назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам". По словам Путина,"именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".

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