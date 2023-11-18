Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо выдал, что Украина хочет бомбить Польшу.
По сумасшедшим версиям предателя, украинцы якобы готовятся к ударам по базам в Польше. Вместе с тем, он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они перерабатывают дальнобойные ракеты, которые натовцы дали, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", - заявил коллаборант.
Российские угрозы в отношении Польши
Несмотря на байки оккупантов, Россия сама чаще всего публично угрожает Польше. Весной опальный Дмитрий Медведев призвал в Twitter "истреблять" поляков, "как крыс". Поляки сразу ответили Медведеву, чтобы тот не злоупотреблял спиртными напитками, намекнув при этом на ограниченный интеллект российского политика.
С начала полномасштабной войны роспропаганда заявляла, что Варшава якобы готовится напасть на Украину, чтобы оккупировать часть ее территорий. 21 июня Путин на Совбезе РФ заявил, что Польша якобы хочет вмешаться в войну, ввести на территорию Украины своих солдат и захватить ее.
Кроме того, он назвал западные территории Польши "подарком Сталина полякам". По словам Путина,"именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".