Предателя проведал гауляйтер Херсонской области Сальдо.

Эксрегионал и предатель Олег Царев впервые показал, как выглядит после так называемого покушения на его жизнь во временно оккупированном Крыму.

В своем Телеграм-канале Царев заявил, что его проведал еще один предатель - гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

"Заехал ко мне мой товарищ, Володя Сальдо, проведать. Спасибо ему", - написал Царев, опубликовав фото с предателем.

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Стоит отметить, что это первое фото, на котором Царев позирует после так называемого покушения. Выглядит предатель устало, на лице видны отеки.

Покушение на Олега Царева

27 октября российские СМИ распространили информацию о покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, который с 2014 года перешел на сторону России и активно помогает ей уничтожать Украину. Информация о деталях покушения была довольно отрывочной и противоречивой. В частности, долгое время было непонятным, где именно был ранен Царев (на работе, дома, или в санатории) и как именно (подстрелили или ударили ножом).

Собственные источники УНИАН сообщали, что покушение на Царева было спецоперацией СБУ, однако официально эту информацию никто не подтверждал. Источник утверждал, что Царева подстрелили, и его состояние критическое.

31 октября российские силовики заявили о задержании помощника исполнителя этого покушения. Якобы это житель Ялты, который следил за Царевым и оборудовал тайник с оружием "по заданию СБУ".

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