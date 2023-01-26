За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 780 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял значительное количество техники.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года ориентировочно составили около 123 тыс. 860 (+780) человек.
Кроме того, Россия потеряла:
- танков ‒ 3175 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27),
- артиллерийских систем-2169 (+15),
- РСЗО-452 (+2),
- средства ПВО-220,
- самолетов-292 (+2),
- вертолетов – 282 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня-1908 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 749,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4986 (+19),
- специальная техника ‒ 195 (+1).
Война в Украине: последние новости
Силы обороны Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков в районе 10 населенных пунктов, сбили 2 самолета и поразили 4 склада боеприпасов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.
Этой ночью в небе над Украиной было сбито 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131", запущенные Россией.