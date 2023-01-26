Также уничтожено 14 вражеских танков, 15 артиллерийских систем, 27 боевых бронированных машин, 2 самолета и вертолет.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 780 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял значительное количество техники.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года ориентировочно составили около 123 тыс. 860 (+780) человек.

Кроме того, Россия потеряла:

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танков ‒ 3175 (+14) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 6334 (+27),

артиллерийских систем-2169 (+15),

РСЗО-452 (+2),

средства ПВО-220,

самолетов-292 (+2),

вертолетов – 282 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня-1908 (+6),

крылатые ракеты ‒ 749,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 4986 (+19),

специальная техника ‒ 195 (+1).

Война в Украине: последние новости

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков в районе 10 населенных пунктов, сбили 2 самолета и поразили 4 склада боеприпасов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 склада боеприпасов российских оккупантов.

Этой ночью в небе над Украиной было сбито 24 дрона-камикадзе "Shahed-136/131", запущенные Россией.

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