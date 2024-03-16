Главарь ЧВК с позывным "Лотос" ожидаемый лагерь с убийцами превратил на провал из провалов.

В России гремит случай о том, как "новый" главарь ЧВК "Вагнер" с позывным "Лотос" (Антон Елизаров) попытался сформировать новый отряд в составе добровольческого корпуса Росгвардии в казачьих лагерях под Ростовом, но в итоге едва набрал пару сотню наемников, которые стали раздражать всех.

Детали о времяпрепровождении не состоявшегося лагеря убийц и их расформировании раскрыл проект "ВЧК ОГПУ". РосСМИ назвали данный инцидент "провалом из провалов" в истории ЧВК "Вагнер".

"В итоге, все времяпровождение на базе сводилось к тому, что наёмники даже не проходили подготовку - в лагере они парились в бане и сидели в телефонах, ожидая пополнения. Со временем простой стал раздражать всех", - говорится в сообщении "ВЧК ОГПУ".

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Пока "вагнеровцы" отмокали по баням, их главаря "Лотоса" были почти что не видно: он не выходил из палатки, позже на определенное время пропал из социальных сетей. Однако "смута" длилась недолго.

Недавно "Лотос" анонсировал планы собрать 45-тысячную группировку наемников под тем же Ростовом, но это не реальный план, а отчаянный блеф, подчеркивает "ВЧК ОГПУ".

Там считают, что группировку наемников расформировали по приказу Виктора Злотова (главком Нацгвардии РФ). Последний потребовал незамедлительно свернуть проект после того, как получил нелестный доклад об успехах "Лотоса".

"По словам самих вагнеров, новость о расходе они узнали даже не из уст Лотоса, командир так и не появился перед группировкой... Иными словами, ЧВК Вагнер, в таком виде, как она была создана Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, больше не существует и вряд ли эта компания будет воссоздана", - отметил проект.

Как появилась "ЧВК "Вагнер" - есть новая информация

В марте один из экс-наемников ЧВК "Вагнер" Марат Габидуллин рассказал в интервью украинской журналистке новые факты о создании группировки.

По его словам, инициатором создания частной военной компании был Путин: именно президент РФ, а не покойный руководитель ЧВК Евгений Пригожин, был ее главарем. "Именно от него поступали все указания", - уточнил Габидуллин.

Он рассказал, что "вагнеровцев" готовили специально под решение "путинской" задачи об оккупации востока Украины.

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