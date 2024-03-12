Без участия вооруженных сил России никаких "народных республик" не появилось бы.

Так называемая "ЧВК Вагнер" была специально создана для решения задач по оккупации востока Украины, а ее единственным настоящим владельцем был президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью ведущей Рамине Эсхказай рассказал бывший участник "Вагнера" Марат Габидуллин.

"Главным обладателем и единственным обладателем этой структуры был президент страны. Именно от него поступали все указания", – заявил экс-наемник.

По его словам, "Группа Вагнера" стала итогом сотрудничества Министерства обороны РФ и Евгения Пригожина, который впоследствии перетянул на себя кураторство проектом.

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При этом, Минобороны РФ предоставляло компании соответствующую территорию, полигон, снабжало наемников оружием, обмундированием, техникой, боеприпасами.

"Министерство обороны, как государственный институт, не может предоставить все эти вещи какому-либо военизированному формированию без указания сверху. Естественно, министру обороны, всем государственным структурам, участвовавшим в этом проекте, распоряжения поступали сверху", – утверждает Габидуллин.

По его словам, цель создания частной кампании - поддержание жизнеспособности проекта "Новороссия". Он утверждает, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" были слишком слабы и без помощи российских наемников не смогли бы противостоять ВСУ.

"Эти квазигосударства, административные образования "ЛНР/ДНР", просто не могли противостоять украинским вооруженным силам даже в том виде, в котором ВСУ на тот момент находились. Их бы просто смели, проблема была бы решена еще на той стадии - не были бы, не существовали бы эти…. "народные республики", — сказал бывший наемник.

По его словам, Кремль обеспечил на востоке Украины создание различных военных формирований – из наемников частной военной компании, "казаков" и, например, "ополчения", которое, на самом деле, состояло, в основном, из граждан Российской Федерации.

Габидуллин утверждает, что местные сепаратисты, даже имея оружие, были не в состоянии противостоять ВСУ, так были бы очень быстро разгромлены. Более того, в Кремле осознавали, что назначенные ими гауляйтеры и их приспешники не в состоянии удержать власть в Луганской и Донецкой областях.

"Уже тогда, 2014 году, Россия предприняла в таком ограниченном масштабе интервенцию - на территорию Украины были введены регулярные части, они тоже участвовали в боевых действиях…", — рассказал Габидуллин.

По его данным, Пригожин в формировании "Вагнера" увидел какую-то перспективу для себя, в частности, для осуществления каких-то бизнес-проектов на определенных "нестабильных" территориях.

Габидуллин пояснил, что стал тогда наемником, так как также был зомбирован российской пропагандой и верил, что некое "националистическое движение" угрожает русскоязычному населению Донбасса. Мужчина поделился своими личными впечатлениями от событий, очевидцем которых стал в 2015 году. В частности, он тогда был в своей первой "командировке" на территории Украины, в так называемой "Луганской народной республике". В то время, по его словам, уже были подписаны Минские соглашения, и активные боевые действия не наблюдались.

"Надо сказать, что за 2 месяца пребывания это территории сформировалось осознание, что все это – российская пропаганда... Когда мы находились на линии соприкосновения, видел, что территория, которую контролируют ВСУ, постоянно подвергается нападениям. Что-то там все время горело…, а вот на нашей стороне все было спокойно", — рассказал экс-наемник.

Он уточнил, что российские наемники постоянно переходили через линию разграничения, совершали на ВСУ налеты, устраивали засады.

"То есть, они буквально терзали оборону украинских вооруженных сил", — рассказал Габидуллин.

Судьба "Группы Вагнера"

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что информация о роспуске ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина, который якобы погиб в РФ в августе 2023 года, невозможно проверить.

Кремль отрицает свою причастность и заявляет, что экспертиза ДНК доказала смерть Пригожина. Но его тело никогда не видели на публике.

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