Во время полета произошла разгерметизация салона, экипаж не смог катапультироваться.

Истребитель Су-30 вооруженных сил Российской Федерации, который упал на дом в Иркутске 23 октября, потерпел катастрофу из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков", – заявили в ГУР.

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По данным разведки, в день катастрофы в небо поднялись два самолета. Оба истребителя проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, другой – остался в воздухе. Известно, что экипаж истребителя Су-30 не выходил на связь в течение 20 минут.

"Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально подтвердили, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После того, как закончилось топливо, неисправный самолет упал на жилой дом в районе Ново-Ленино", – резюмировали в ГУР МО.

Падение самолета в Иркутске: что известно

Военный самолет вооруженных сил РФ упал на жилой дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября.

Российские СМИ сообщали, что катастрофа могла произойти из-за того, что пилоты потеряли сознание. В то же время следователи прорабатывали две основные версии падения самолета: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Примечательно, что это уже второй случай падения военного самолета на жилой дом в России за несколько дней. 17 октября произошла аналогичная катастрофа в Ейске. В РФ заявили, что причиной падения самолета на многоэтажку стало попадание птиц в двигатель.

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