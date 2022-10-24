Истребитель Су-30 вооруженных сил Российской Федерации, который упал на дом в Иркутске 23 октября, потерпел катастрофу из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков", – заявили в ГУР.
По данным разведки, в день катастрофы в небо поднялись два самолета. Оба истребителя проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, другой – остался в воздухе. Известно, что экипаж истребителя Су-30 не выходил на связь в течение 20 минут.
"Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально подтвердили, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После того, как закончилось топливо, неисправный самолет упал на жилой дом в районе Ново-Ленино", – резюмировали в ГУР МО.
Падение самолета в Иркутске: что известно
Военный самолет вооруженных сил РФ упал на жилой дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября.
Российские СМИ сообщали, что катастрофа могла произойти из-за того, что пилоты потеряли сознание. В то же время следователи прорабатывали две основные версии падения самолета: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.
Примечательно, что это уже второй случай падения военного самолета на жилой дом в России за несколько дней. 17 октября произошла аналогичная катастрофа в Ейске. В РФ заявили, что причиной падения самолета на многоэтажку стало попадание птиц в двигатель.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Убивают дистанционно: стали известны имена россиян, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины (фото)
- ВСУ вытеснили оккупантов из трех населенных пунктов на Луганщине и одного - на Донетчине
- ВСУ могут выбить оккупантов с правого берега Херсонской области-полковник СБУ
- Россия должна выплатить Украине до $1 триллиона репараций - экс-посол США