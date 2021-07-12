Врач сказал ему, что аппарат можно снять после прививки.

В России мужчина самостоятельно снял с ноги аппарат Илизарова, чтобы не вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Москвы поломал ногу ещё в конце 2020 года. Он перенёс сложную операцию, после которой ему установили аппарат Илизарова.

Позже перелом начал срастаться, мужчину выписали домой.

Читайте также"Пыточная вертолетами": в России копы покачали на качелях пьяного россиянина и попали на видео"На прошлой неделе на очередном приёме врач сказал, что аппарат можно снимать, но перед этим необходимо вакцинироваться. Пациент наотрез отказался. Однако засидевшийся на ноге аппарат начал причинять сильные боли и решительный москвич своими силами свинтил конструкцию с ноги", - говорится в сообщении.

По словам россиянина, сейчас боли его не беспокоят. Однако мужчина переживает, что если возникнут осложнения, то без прививки его не захотят лечить.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская