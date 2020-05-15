Россиянка три года жила с мужским паспортом из-за ошибки МВД

Вместо женского в графе «пол» у нее был указан мужской.

Жительница города Губаха Пермского края Российской Федерации три года жила с «мужским паспортом» из-за ошибки МВД.

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Об этом она рассказала URA.RU.

По словам женщины, она получила паспорт в 2017 году, но не обратила внимания на графу «пол», в которой у нее был вписан «мужской». В МВД отказались бесплатно менять ее паспорт.

Также она рассказала, что смогла по этому паспорту получить кредит на несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, в Мурманской области Российской Федерации школы по ошибке едва не обнесли колючей проволокой.