Российские школы по ошибке едва не обнесли колючей проволокой

Региональное правительство объяснило, что в указе мурманского Минстроя, где было такое требование, была допущена ошибка.

В указе была допущена ошибка / фото: ua.depositphotos.com

В Мурманской области Российской Федерации школы по ошибке едва не обнесли колючей проволокой.

Об этом сообщает «Новая газета».

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Региональное правительство объяснило, что в указе мурманского Минстроя, где было такое требование, была допущена ошибка.

Накануне издание, ссылаясь на письмо главы мурманского министерства строительства Оксаны Астаховой, сообщило, что чиновники потребовали установить колючую проволоку на школьных заборах. Такое распоряжение от Астаховой якобы получил комитет по образованию Мурманска.

В среду правительство Мурманской области опровергло наличие таких планов. Чиновники объяснили это технической ошибкой. Составляя указания для школ, они якобы сделали отсылку к регламенту, который относится не к школам, а к объектам Минкомсвязи.

Как сообщал УНИАН, более 20 учеников первого класса одной из школ Москвы пострадали из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.