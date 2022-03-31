Нетребко отвергла связь с Путиным.

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая известна поддержкой террористов на Донбассе и тем, что в 2012 году была доверенным лицом Путина на выборах, осудила войну в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

"Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна… Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь… В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом", - отметила она.

Также она анонсировала несколько концертов в Европе. Примечательно, что сама певица живет в Вене. Вероятно, подобное "осуждение" может иметь связь с резкой реакцией мирового сообщества на российскую агрессию против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: