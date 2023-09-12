Российский диктатор Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы провоцируют Россию наносить удары по украинским атомным электростанциям.
Выступая на "Восточном экономическом форуме", Путин рассказал байку о том, как ФСБ задержала неких диверсантов, якобы готовивших подрыв опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС. По его словам, разрушение одной опоры каким-то образом должно было "нарушить деятельность энергетической установки".
Рассказывая об этом эпизоде, Путин заявил, что диверсанты были из состава "украинских спецслужб", а готовили их "британские инструкторы" по указанию "тех же самых американцев".
"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что – провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям? (...) Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной "Это опять угрозы, ядерный шантаж" и так далее", – заявил Путин и отдельно подчеркнул, что "это полная абсолютная чистая правда, то что я сейчас сказал".
Примечательно, что рассказывая о якобы задержании диверсантов, Путин употребил фразу "на нашей территории", явно проводя различие между оккупированными территориями Украины, формально записанными в российскую конституцию, и собственно российской территорией.
Российские атаки по украинским АЭС
На Запорожской АЭС, которую Россия контролирует с марта 2022 года, уже несколько раз происходили полные отключения самой станции от внешней энергосети. По данным "Энергоатома", это было результатом действий самих же оккупантов.
В сентябре прошлого года Россия нанесла ракетный удар по промзоне рядом с Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Тогда ракета упала всего в 300 метрах от реакторов.
Кроме того, во время осенне-зимней кампании по нанесению ударов по энергетической системе Украины россияне целенаправленно разрушали энергораспределительную инфраструктуру, что приводило к остановкам энергоблоков на АЭС, в частности Хмельницкой.