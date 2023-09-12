У российского диктатора сегодня по расписанию запугивание западного сообщества ядерными угрозами.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что британские спецслужбы провоцируют Россию наносить удары по украинским атомным электростанциям.

Выступая на "Восточном экономическом форуме", Путин рассказал байку о том, как ФСБ задержала неких диверсантов, якобы готовивших подрыв опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС. По его словам, разрушение одной опоры каким-то образом должно было "нарушить деятельность энергетической установки".

Рассказывая об этом эпизоде, Путин заявил, что диверсанты были из состава "украинских спецслужб", а готовили их "британские инструкторы" по указанию "тех же самых американцев".

"Они вообще понимают, с чем они играют? Они что – провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, атомным электростанциям? (...) Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной "Это опять угрозы, ядерный шантаж" и так далее", – заявил Путин и отдельно подчеркнул, что "это полная абсолютная чистая правда, то что я сейчас сказал".

Примечательно, что рассказывая о якобы задержании диверсантов, Путин употребил фразу "на нашей территории", явно проводя различие между оккупированными территориями Украины, формально записанными в российскую конституцию, и собственно российской территорией.

Российские атаки по украинским АЭС

На Запорожской АЭС, которую Россия контролирует с марта 2022 года, уже несколько раз происходили полные отключения самой станции от внешней энергосети. По данным "Энергоатома", это было результатом действий самих же оккупантов.

В сентябре прошлого года Россия нанесла ракетный удар по промзоне рядом с Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Тогда ракета упала всего в 300 метрах от реакторов.

Кроме того, во время осенне-зимней кампании по нанесению ударов по энергетической системе Украины россияне целенаправленно разрушали энергораспределительную инфраструктуру, что приводило к остановкам энергоблоков на АЭС, в частности Хмельницкой.

Вас также могут заинтересовать новости: