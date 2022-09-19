Среди сотрудников ЮАЭС в результате вражеского обстрела никто не пострадал.

В Николаевской области в ночь на понедельник, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли промзону Южноукраинской атомной электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Противник в 00:20 совершил ракетный обстрел территории ЮАЭС, в 300 м от реакторов был мощный взрыв, ударной волной повреждены здания, разбиты более 100 окон, сообщил "Энергоатом" в Telegram.

По его данным, в результате вражеской атаки никто из персонала электростанции не пострадал.

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"...Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме", - отметили в "Энергоатоме".

В результате взрыва ракеты, запущенной оккупантами, на территории ЮАЭС образовалась воронка глубиной 2 м и диаметром 4 м.

"...Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их надо немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!" - подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля и, в частности, захватили Запорожскую АЭС и не раз ее обстреливали, из-за чего возникали проблемы с электроснабжением.

20 стало известно, что противники нанесли удар по городу Вознесенск Николаевской области. Вражеская ракета могла попасть в Южноукраинскую АЭС - обломки боеприпаса нашли возле объекта.

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