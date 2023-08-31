Энергоблок добавил к энергосистеме еще 1 ГВт мощности.

"Энергоатом" после планового ремонта подключил к сети атомный энергоблок. Через десять дней планируется подсоединить еще один, из-за чего сентябрь обещает пройти без дефицита электричества.

Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время пресс-конференции с журналистами. Из-за дефицита генерации, в отдельные дни августа Украина покупала электричество у соседних западных стран по повышенной цене, чтобы покрыть большой спрос.

Отремонтированный энергоблок (шестой из девяти под контролем Украины) увеличил атомную генерацию на 1 ГВт - до 5,4 ГВт. В сентябре планируется вывести из планового ремонта еще один энергоблок-тысячник. На нем уже начались пусковые операции.

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"Через десять дней с сегодняшнего дня дадим еще 1000 мегаватт, - будет 6400 мегаватт в целом. Сентябрь, я думаю, будет бездефицитный", - рассказал Котин во время пресс-конференции.

Украинская энергетика - что известно

28 августа в Украине был зафиксирован летний рекорд потребления электричества, из-за чего НЭК "Укрэнерго" пришлось применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии для покрытия спроса.

Сейчас в Украине все энергетические компании готовятся к предстоящему отопительному сезону, который обещает быть не легче прошлогоднего. Так, энергетики рекомендуют не избавляться от генераторов и держать их наготове.

"Энергоатом", компания, которая управляет всеми атомными электростанциями в стране, проводит плановые ремонты энергоблоков к предстоящему отопительному сезону. Шесть из девяти блоков АЭС под контролем Украины уже подготовили к зиме.

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