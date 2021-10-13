С апреля текущего года артист находится под стражей.

Актера популярного в 90-х российского сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова, обвиненного в педофилии, обвинили еще и в спаивании несовершеннолетних.

Как сообщает РЕН ТВ, по данным следствия, 62-летний артист неоднократно склонял детей к распитию алкоголя в период с 2018-го по 2019 год.

В связи с этим в отношении Струкова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Напомним, Струкова обвинили в педофилии в январе текущего года. Заявление на него написал 15-летний подросток. В апреле актера задержали в Питере после новых обвинений в педофилии.

Никита Струков: что известно об актере

Читайте также"Поставил на колени": рыжая из "Тату" рассказала о педофиле, который над ней надругалсяКроме сериала "Улицы разбитых фонарей", Струков снялся в таких фильмах и шоу, как "Опера: хроники убойного отдела", "Без видимых причин", "Литейный-4", "Дорожный патруль", "По имени Барон".

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Автор: Катерина Шварц