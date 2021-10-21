Сообщается, что его задержали еще в 2020 году.

Режиссера юмористического киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого обвиняют в педофилии.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, режиссёра "Ералаша" задержали еще год назад за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Близкие якобы скрывали это и говорили, что Белостоцкий болен, поэтому не выходит на связь.

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"Дома у задержанного обнаружили детскую порнографию. По нашим данным, в ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сейчас режиссер находится в СИЗО.

"Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), которая предусматривает наказание до 10 лет", - сказал собеседник агентства.

Илья Белостоцкий: что известно

Илья Белостоцкий - российский режиссер, сценарист и продюсер. В 2004 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии. Член Гильдии кинорежиссёров России.

Организовал на телевидении выпуск программ для детей: "Классный час" и "Последний писк".

Режиссёр-постановщик киножурнала "Ералаш" и телесериала "След".

Автор: Виолетта Орлова